«Sì a manifestazioni culturali e benefiche, ma senza ledere i diritti altrui. Le autorità intervengano»

«Dopo aver letto il post di Facebook della Coop Infrangibile 1946, pubblicato il 29 agosto, in risposta alle accuse mosse da alcuni residenti, mi sento in dovere di precisare vari aspetti e concentrare l'attenzione su elementi che tendenzialmente i rappresentanti della Coop non hanno ben chiaro oppure, in modo volontario, cercano di snaturare e falsare.

Ogni volta che la Coop viene accusata di qualche mancanza, i suoi rappresentanti non ascoltano, non accennano a intraprendere un dialogo costruttivo, ma si trincerano dietro alle loro ideologie e convinzioni, enunciando le solite e ormai scontate scuse.

La volontà di trovare un punto di incontro con i residenti è impossibile.

Vorrei portare l'attenzione e ribadire a gran voce due problemi che causano malessere ai residenti, sia per chi non è a conoscenza di questa lunga storia, sia per coloro che difendono la Coop a prescindere da tutto: attività e modalità dei servizi proposti da parte dell'esercente, quindi dai responsabili della Coop Infrangibile 1946; clientela richiamata da attività e servizi proposti.

Le attività proposte richiamano un certo tipo di clientela, che attuando comportamenti non consoni, provoca problemi. Il tutto è collegato, e la fonte primaria è l'esercente che dinnanzi a comportamenti scorretti da parte dei propri avventori, non si può sottrarre perché è lei stessa che erogando certi servizi, li ha richiamati all'interno e al di fuori delle sue mura.

Respingere con fermezza le accuse di caos e musica ad alto volume in orari notturni nel weekend e non solo, di abbandono di rifiuti e di comportamenti non civili da parte dei clienti, manifesta un menefreghismo totale, mettendo in primo piano i propri interessi, cioè garantire divertimento, in orari non consoni, a giovani chiassosi e maleducati, in disprezzo di ogni regola.

Respingere le accuse di caos e musica ad alto volume vuol dire cercare di mistificare la realtà, le prove sono presenti sui canali social della Coop. Per esempio, in tutti i mesi di maggio, giugno, luglio, ha deciso di organizzare ogni martedì i famosi “martedì del cortiletto”, serate a tema con musiche house, techno, live, nel cortile interno, racchiuso da tutte le case confinanti, che rimbombavano all'interno delle mura domestiche fino a tarda notte, accompagnate da cori e urla, che proseguivano purtroppo anche dopo la chiusura del locale, rendendo assolutamente impossibile il riposo.

Mi chiedo come il Comune di Piacenza e le autorità competenti possano aver concesso un qualcosa di simile all'interno della settimana lavorativa, andando contro ogni diritto per tutti i cittadini che, dopo una lunga giornata lavorativa, cercavano riposo e pace.

Durante l'anno, altre serate a tema che producono immenso disturbo, vengono regolarmente svolte durante il weekend, il tutto sempre testimoniato dai vari post sui social.

Risse e diverbi verbali sono costanti, ci conviviamo, chiamiamo le autorità solo quando diventano veramente eccessive, ma nel momento in cui le pattuglie (se) arrivano, ormai è tutto concluso, facendo passare la Coop come vittima di un sistema cattivo, composto da vicini che non la capiscono e che in mala fede fanno di tutto per trovare elementi pretestuosi che possano macchiare la sua “attività benefica” all'interno del quartiere.

Durante le serate, gli alberi e le auto diventano latrine a cielo aperto. I muretti, le finestre e i marciapiedi magicamente si trasformano in zone dove abbandonare bicchieri di plastica e bottiglie di alcolici di marche che, stranamente, non sono mai vendute all'interno dei locali.

Sottolineo che tutte le argomentazioni sono testimoniate da file audio, video, foto e testimonianze visive dirette.

Ribadire una totale estraneità ai fatti di sabato 26 agosto significa essere completamente scollegati dalla realtà, significa essere disonesti, significa non assumersi nessuna responsabilità e conseguenza delle proprie, scellerate, decisioni.

Oltre a tutto il disagio descritto in precedenza che la Coop reca ai residenti, spesso capita che il sabato pomeriggio metta a disposizione i propri locali interni per feste private a gruppi di stranieri.

Vediamo le nostre vie invase da gruppi di extracomunitari che con le loro usanze e musiche, portano disturbo anche al sabato pomeriggio. Sabato 26 agosto, qualche bicchiere di troppo, ha portato il gruppo di nigeriani a spostarsi dall'interno, all'esterno dei locali della Coop e iniziare una rissa, armati di bastoni.

Come può il C.d.a. dirsi estraneo ai fatti? Chi ha venduto alcool a queste persone? Chi è che ha richiamato queste persone? In quali locali si è svolta la festa? Perchè affermare che la rissa è avvenuta a 200 metri di distanza, poi su Facebook il C.d.a afferma che è avvenuta addirittura a 300 metri, quando in verità si è svolta presso l'incrocio tra via Alessandria e via Casteggio, esattamente a meno di 50 metri dal locale, testimoniato dalla foto pubblicata da Libertà che ritrae i bastoni utilizzati nella rissa che sostenevano gli alberi di via Casteggio?

Spostare la rissa da 50 metri a 300 metri vuol dire distorcere la realtà, anche la matematica vuole perseguirvi a livello politico?

Questo, a parere mio, è essere disonesti.

Nessuno vuole spostare l'attenzione e attaccare la Coop Infrangibile dal punto di vista politico, non è questo il problema. Nessuno dovrebbe giudicare indossando una maglietta rossa, nera, gialla o verde, ma i fatti dovrebbero essere analizzati da tutti in modo oggettivo.

Voglio porre l'attenzione su ciò che viene proposto, come viene gestito dall'esercente e dalla clientela richiama, di cui si deve per questo assumere la responsabilità, anche del comportamento che questa mette in atto al di fuori delle proprie mura, quindi di quella che il C.d.a. chiama propria giurisdizione.

Siamo favorevoli a qualsiasi manifestazione culturale e benefica, ma non accettiamo attività che possano ledere i diritti altrui.

Ribadire che la Coop è un posto tranquillo, è come affermare che gli asini volano. Incoronarsi come organo garante di diritti per tutti, non significa essere in possesso della verità assoluta, che non può essere contestata, ridimensionando il tutto a fantasticherie.

Questo sfogo è stato scritto da un ragazzo di 30 anni, non da un anziano di turno che mal sopporta la gioventù, ma che non tollera più la maleducazione, i soprusi concessi ormai da troppo tempo alla Coop Infrangibile 1946.

Difendere il quartiere significa anche ascoltare il prossimo, non affermare che tutto è frutto di fantasia, perché significa in questo caso essere non corretti, ribaltando, a prescindere, costantemente ciò che viene posto come problema da coloro che provano un disagio, celandosi dietro a una bandiera rossa che copre la realtà dei fatti.

Voi rappresentate i vostri clienti, non di certo il quartiere, che è composto da brave e oneste persone.

Invochiamo alle autorità competenti controlli nei momenti in cui viene a loro segnalato il problema, non certo quando ormai si è tutto concluso, perché più trascorre il tempo più ci sentiamo abbandonati. Noi andremo avanti a combattere perché il tutto ci comporta anche danni economici sostanziali, è sempre più difficile affittare e vendere immobili adiacenti alla Coop.

Temo per il futuro di questa stupenda via e di tutte quelle limitrofe, ombreggiate da meravigliosi e imponenti tigli, che accompagnano la mia vita da più di 20 anni. Più il tempo trascorre, più si spegne quella luminosità e limpidezza che questa via sapeva trasmettermi ogni volta che rientravo a casa».