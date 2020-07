Strada provinciale n. 27 di Ziano, limitazione della circolazione

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono programmati i lavori di ripresa della pavimentazione bituminosa, nel centro abitato di Borgonovo val Tidone, lungo la strada provinciale n. 27 di Ziano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone il senso unico alternato, regolato da movieri, nel tratto compreso tra Piazza De Cristoforis (km 0+000) e la rotonda con Via Seminò (km 0+300) dal 5 al 7 agosto 2020, dalle 7 alle 19 di ogni giorno lavorativo.