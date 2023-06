Tari a Carpaneto, il 20 giugno la presentazione ai cittadini del regolamento comunale 

«La Tari e cioè la "tassa sui rifiuti", rappresenta una delle voci più complesse e più importanti dell'economia di bilancio comunale e familiare. E' regolata da una serie di disposizioni, contenute in un regolamento che il Consiglio comunale ha, come ogni anno, approvato entro la fine del mese di maggio; queste disposizioni disciplinano le modalità di calcolo della tariffa (superficie, tipologia immobile, numero residenti), le ipotesi di esenzione, le modalità con cui accedere ad esse, le soluzioni previste per aderire al meglio alle varie situazioni». Lo fa sapere il sindaco di Carpaneto, Andrea Arfani.

«Martedì 20 giugno, alle 20.45 in Sala Bot, presenteremo questo regolamento, al fine di illustrare gli aspetti più importanti, anche per offrire la consapevolezza di come funziona il meccanismo, e delle situazioni più vicine alla propria. Oltre all'Amministrazione, sarà presente l'architetto Paolo Bellingeri, Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Valnure Valchero. Tutta la cittadinanza è invitata, per cogliere l'occasione di capire più da vicino uno strumento importante, e comprendere come gestirlo al meglio».