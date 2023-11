Torna anche quest’anno la Giornata nazionale della colletta alimentare

Torna sabato 18 novembre l’appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare durante la quale si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi Banco Alimentare.

Nel 2022 la Colletta in Emilia-Romagna ha visto l’adesione di 14.200 volontari e ha portato alla raccolta di 798 tonnellate di prodotti in 1.093 punti vendita. Questi alimenti sono stati distribuiti alle 739 organizzazioni benefiche convenzionate con Banco Alimentare, raggiungendo oltre 125mila persone in condizioni di bisogno.

Quest’anno in regione sono oltre 1.100 i punti vendita aderenti e 128mila le persone bisognose che beneficeranno dei prodotti donati durante la Giornata.

Il 18 novembre, nei 58 supermercati attivati quest’anno nel piacentino, saranno riconoscibili i volontari dalla pettorina arancione che inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione come olio, verdure o legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, tonno o carne in scatola e alimenti per l’infanzia.

BASKO località Castellina Borgonovo

COOP strada Mottaziana Borgonovo

EUROSPIN via Castel S.Giovanni Borgonovo

COOP Ss 9 Cadeo

COOP via Duca degli Abruzzi Caorso

FAMILA viale Orsola Caorso

COOP via Fiume Carpaneto

FAMILA via G. C. Rossi Carpaneto

IN’S MERCATO piazza Oliveti Carpaneto

SIGMA via Pallastrelli Carpaneto

BASKO via E. Morselli Castelsangiovanni

COOP via Don F. Mazzocchi Castelsangiovanni

EUROSPIN via E. Piacentina Castelsangiovanni

FAMILA via Borgonovo Castelsangiovanni

LIDL corso G. Matteotti Castelsangiovanni

SIGMA via Montanara Castelsangiovanni

CONAD Case Sparse Castellarquato

MD via Guglielmo Marconi Castellarquato

ROSSETTO località Fornace, 1 Castelvetro

COOP via Firenze, 1 Cortemaggiore

D+ via Mattei Cortemaggiore

CONAD via Albert Einstein Fiorenzuola

COOP via Kennedy Fiorenzuola

GALASSIA via Friuli Fiorenzuola

LIDL via Europa Fiorenzuola

COOP località Brodo Gragnano

CRAI via Trieste Gragnano

COOP piazza Castellana Lugagnano

COOP via Falasca Monticelli

ALDI via Stradiotti Piacenza

CONAD via G. Modonesi Piacenza

CONAD SUPERSTORE via Atleti Azzurri d’Italia Piacenza

CONAD via Grazia Deledda Piacenza

COOP via Martiri della Resistenza Piacenza

COOP via Emilia Parmense Piacenza

ESSELUNGA via G. Manfredi Piacenza

ESSELUNGA via della Conciliazione Piacenza

EUROSPIN strada Val Nure Piacenza

EUROSPIN via Giorgio Perlasca Piacenza

GALASSIA via L. Gorgni Piacenza

ITALMARK via G. Manfredi Piacenza

LIDL strada Farnesiana Piacenza

LIDL via Calciati angolo Strada Farnesiana Piacenza

LIDL via Emilia Pavese Piacenza

MD via Emilia Pavese Piacenza

SAPORI E DINTORNI via 20 Settembre Piacenza

SIGMA via Leonardo da Vinci Pianello

CONAD via Palmiro Togliatti Podenzano

CONAD MARGHERITA via Roma Podenzano

COOP via Roma Podenzano

FAMILA piazza delle Fornaci Pontedellolio

CONAD via Eugenio Montale Pontenure

COOP via Papa Giovanni XXIII Pontenure

CONAD Ss 45 Rivergaro

IL GIGANTE Ss Emilia Pavese Località San Nicolò Rottofreno

CONAD via Firenze San Giorgio