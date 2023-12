Trasformare conflitti e progettare il bene comune: iscrizioni aperte alla scuola internazionale

Trasformare conflitti e progettare il bene comune: iscrizioni aperte per l’anno scolastico 2024-2025 al Quarto Anno Rondine. Fino al 31 gennaio anche gli studenti piacentini potranno candidarsi ad accedere a questa opportunità educativa e formativa riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito come percorso di sperimentazione per l’innovazione didattica.

Ad Annunciarlo la Fondazione di Piacenza e Vigevano, partner di Rondine dal 2021, che sta attualmente contribuendo alla frequenza di una studentessa del liceo Colombini di Piacenza, che ha raccolto il testimone ideale da un’altra studentessa - la prima piacentina a partecipare - dell’anno scolastico trascorso. Per accedere alla selezione e ai contributi a sostegno degli studenti è possibile inviare la propria candidatura online entro il 31 gennaio 2024 dal sito quarto anno rondine. Per informazioni scrivere a segreteria@quartoanno.rondine.org

«Rondine - specifica la nota stampa - si rivolge a giovani dei Licei classico, linguistico, scientifico e delle scienze umane. Un’occasione irripetibile per allargare i propri orizzonti, mettersi alla prova come persona oltre che come studente, scommettere sulla didattica delle relazioni e iniziare a costruirsi il futuro. Una proposta formativa internazionale e interculturale unica che combina l’esperienza consolidata in quasi 25 anni di formazione di Rondine con il mondo della scuola italiana, attraverso il Metodo Rondine, accreditato come un modello di riferimento per la didattica innovativa. Recentemente il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha sottoscritto un nuovo protocollo per impegnarsi nella sua diffusione nella scuola riconoscendolo un valido strumento per promuovere “i valori del dialogo, dell’inclusione, della convivenza pacifica, della cittadinanza attiva e digitale e agevolare la lotta al bullismo e alla violenza nelle scuole”.

«Da due anni ormai la Fondazione di Piacenza e Vigevano supporta con entusiasmo questo progetto, mettendo a disposizione una borsa di studio destinata a coprire in larga parte le spese di partecipazione di un giovane del territorio - sottolinea il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi -. Il tema del superamento dei conflitti è sempre più di attualità, e lo dimostrano, purtroppo, le vicende internazionali a cui assistiamo afflitti da un senso di impotenza. Appare sempre più importante privilegiare una formazione che affianca un percorso di studio d’eccellenza nelle discipline curriculari a modalità innovative di crescita e consapevolezza di sé, che supportano miglioramento personale, sviluppo di abilità trasversali e cultura relazionale»

«Il Quarto Anno Rondine - illustra la nota - significa trascorrere un anno di scuola nella Cittadella della Pace (Arezzo), un ambiente capace di mettere in comunicazione Paesi e culture diverse grazie all’interazione con la World House di Rondine, lo Studentato internazionale che accoglie giovani laureati provenienti da luoghi di conflitto di tutto il mondo che hanno scelto di convivere per un periodo e di impegnarsi per la costruzione della pace. Un’opportunità unica in Italia per aprirsi al mondo e sviluppare un senso critico capace di abbracciare una visione globale. Il programma, inoltre, integra un percorso per mettere a fuoco il proprio talento, la vocazione professionale e una formazione alla progettazione sociale. Strumenti concreti per realizzare i propri sogni al servizio del bene comune. Non solo. Il Quarto Anno Rondine non finisce a giugno: la formazione continua a distanza anche nell’anno successivo, con il supporto di docenti e mentori di diversi ambiti professionali, accompagnando i giovani nella realizzazione concreta dei propri progetti».

Il progetto Quarto Anno Rondine è realizzato con il contributo di: Fondazione di Sardegna, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Deloitte, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Andrea Biondo Istituto di Cultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Gecofin, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Fondazione ONLUS Niccolò Galli, Banca del Valdarno Credito Cooperativo – “Borsa di studio in memoria di BANI GIOVANNI”, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Mike Bongiorno, Fondazione Vincenzo Casillo, Associazione Patrizia Funes, 2MV, Fondo di solidarietà Quarto Anno Amici e Sostenitori e con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana ai sensi della L.R. 10/2021.