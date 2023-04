Vaghini: «I borghi della provincia vanno aiutati per avere infrastrutture all'altezza»

«È ormai assodato. L’industria ha la necessità di rimanere il più vicino possibile alla città, alle autostrade, alle ferrovie, agli snodi. Non intende insediarsi lontano dai centri. Le aziende e gli investitori guardano alla città e non alla provincia». Parte da qui una riflessione di Michele Vaghini, segretario generale Cisl di Piacenza e Parma, sull’urbanistica e, più in generale, sul futuro economico e anche demografico del Piacentino.

«Si chiede di migliorare la situazione ambientale della città di Piacenza - interviene Vaghini - richiesta comprensibile e naturale. Possiamo sicuramente impiantare nuove alberature, sviluppando parchi e aree verdi e spostare un po’ di camion dalla strada alle rotaie del “Polo del Ferro”, ma non credo che si possa migliorare più di tanto la qualità dell’aria della nostra città. Le polveri sottili arrivano anche dai territori lombardi vicini, che sono anche più inquinati di noi. E rimane sempre il tema del passaggio dell’autostrada che taglia la città. Credo che la città di Piacenza sia sempre a rischio inquinamento».

Per Vaghini nei prossimi anni si dovrebbe dare più impulso ai «bellissimi comuni della provincia, che si stanno spopolando». «Il mio auspicio - prosegue - è che la residenzialità non si sviluppi soltanto nel capoluogo cittadino. Sempre più piacentini, nei prossimi anni, potrebbero lavorare in città, ma vivere nei bellissimi borghi della nostra provincia. Chiaramente laddove ci sono abitanti, rimangono servizi - in primis asili e scuole - e attività commerciali».

«La campagna e collina piacentina già oggi rappresentano un luogo ideale per chi ama vivere in un contesto più rurale. Il pendolarismo da questi luoghi alla città di Piacenza, per ragioni economiche e di tempo, è sicuramente fattibile. Si dovrebbe pensare di migliorare le infrastrutture che collegano la città alla collina, rifacendo le strade, aggiungendo ciclabili. La città manterrà comunque il suo ruolo fondamentale, proprio perché luogo dove l’offerta lavorativa è largamente maggioritaria».

Un po’ più complesso è il collegamento tra il nostro Appennino e la pianura. «Quando però leggi che a Cerignale non nasce un bambino dal 2005 - aggiunge Vaghini - una riflessione sullo sviluppo del territorio andrebbe fatta. Con le attuali infrastrutture è difficile da Cerignale andare a lavorare a Piacenza, però dobbiamo immaginare che il mercato del lavoro nei prossimi anni cambierà in maniera strutturale, con la digitalizzazione e lo smart working». Il segretario Cisl è convinto. «Se miglioro le strade di collegamento e la digitalizzazione di tutti i comuni, perché non posso pensare di vivere anche nella più remota Alta Valtrebbia? Respireremmo un’aria migliore e aiuteremmo a far sopravvivere borghi di montagna che stanno scomparendo».