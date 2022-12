Viaggio nel tempo con gli almanacchi di una volta e i calendari 2023

Calendari, lunari e almanacchi sono strumenti adottati dall’uomo per misurare il tempo e come sistema per suddividere, calcolare e dare un nome ai vari periodi del ciclo delle stagioni. Le più remote pubblicazioni delle quali si ha traccia risalgono agli ultimi decenni dell’anno Mille. Erano configurate da tavole astronomiche utili per ottenere il giorno della settimana, o come conversione di date da un'era a un'altra. L’invenzione della stampa (convenzionalmente 1455, anno di pubblicazione della cosiddetta Bibbia di Gutenberg) favorì l'ulteriore diffusione degli almanacchi che divennero pubblicazioni periodiche multisettoriali con notizie utili agli agricoltori ed ai naviganti, informazioni sulla posizione di stelle, pianeti e costellazioni visibili mese per mese, l'alternarsi delle stagioni e simili.

Apriamo la rubrica dedicata al 2023 con le antiche testate di almanacchi tuttora in edicola e nelle librerie; ci guida l’aggiornamento le considerazioni cortesemente fornite da Tino Delmonte di Rialto (Savona), appassionato cultore di memorie legate agli almanacchi.

Da metà novembre se si guarda attentamente in edicola, oltre a quotidiani, riviste e quant’altro, ci sono dei libretti di cm. 10x15 che spesso vengono scambiati per agende e quindi oltre al veloce sguardo sulla copertina, non si considerano più di tanto. Sono gli Almanacchi tascabili che puntualmente, ogni anno da tempo immemorabile, fanno capolino sul banco o su uno scaffale: contengono il Calendario, alcune pagine bianche per appunti (solo pochi), Fiere e Previsioni del tempo. Ora si sorride perché tutto questo e molto di più è sul telefonino di pari dimensioni o anche meno; però quando non c’era nulla, queste simpatiche pubblicazioni erano i telefonini dei nostri nonni, senza batteria, senza problemi di ricarica e con il piacere che si cambiava ogni anno. Ogni copia aveva una storia da raccontare, sì perché praticamente ogni casa ne aveva uno riposto o nel cassetto del tavolo o sotto il ferro da stiro e chi se lo portava sempre appresso. Ancora oggi molte regioni li pubblicano, chi in formato tascabile, chi a muro (tipo planner) che un tempo veniva messo dietro la porta della stalla. Chi volesse approfondirne la conoscenza, qui di seguito trova l’elenco delle pubblicazioni ancora edite divise per regione.

TOSCANA - Il vero Sesto Cajo Baccelli

UMBRIA – Barba-nera “Il Campitelli” in 2 edizioni Centro e Sud

PIEMONTE – Almanacco Universale del Gran Pescatore di Chiaravalle in 10 edizioni

EMILIA ROMAGNA – L’Antico e vero Solitario Piacentino + Lunario Bolognese + Luneri di Smembar (planner) + Al Barnardon (planner) + Il Pescatore Reggiano (calendario a muro)

SICILIA – Lunario Astronomico del Cittadino Siciliano

LIGURIA – Il Bugiardino + Almanacco Rurale detto Il Miraluna

LOMBARDIA – El Milanes (calendario a muro + Almanacco) + Lonare Bressà (Almanacco)

VENETO – Schieson Trevisan (planner) + Vero ed Autentico Almanacco Meteorognostico Vicentino detto “El Pojana” (calendario a muro e planner).

