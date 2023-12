Dal Brasile in Valtidone per la guerra: «Cerco chi accolse mio nonno, a Pianello e Borgonovo trovò degli amici»

Passeggiate, gentilezza, un assaggio del loro vino. Di quest’ultimo erano produttori, come tanti nella nostra Val Tidone. Frammenti e indizi di un passato in bianco e nero, sopravvissuto al tempo in un diario di guerra e in alcune cartoline inviate nell’ormai lontano 1945 (nella foto sotto).

Incontri vecchi di quasi ottant’anni, ma di fatto nuovi, poiché tutti da ricostruire. A farlo è chi ha intrapreso un viaggio alla scoperta delle proprie origini e dei luoghi attraversati da un tenente brasiliano, figlio di emigrati italiani, inviato nel Paese dei genitori con l’esercito alleato, durante il secondo conflitto mondiale. Si chiamava Arlindo ed è scomparso nel 2002, all’età di 92 anni. Il cognome era Bestetti, lo stesso della nipote Thaisa, 43 anni (nella foto in anteprima), - nata nello Stato di San Paolo, un lavoro con la Fondazione Real Madrid - decisa a ripercorrere le tappe di una vicenda che intreccia quella della grande storia, passando anche dalle valli piacentine.

"IL VIAGGIO DI THAISA", IL PROGETTO - A Borgonovo e Pianello Arlindo trovò accoglienza e amici. Ora Thaisa spera di poter rintracciare i discendenti di quelle famiglie e di arricchire quel capitolo, personale ma anche collettivo. Tanto che a sostenere il progetto c’è il Museo nazionale dell'emigrazione italiana (Mei) - sede a Genova - con la collaborazione dell'Unione delle Proloco d'Italia, l'Associazione di amicizia Italia-Brasile e le sedi regionali dell'Anci (Associazione nazionale comuni italiani). «Un primo atto nell’anno del turismo della radici e un viaggio affascinante - sottolinea il Mei - che più di altri disegna una umanità oltre qualsiasi confine di spazio geografico e temporale e che vogliamo offrire al nostro paese».

Dal 3 al 12 gennaio prossimo la nipote intraprenderà lo stesso itinerario compiuto dal nonno durante la guerra. Punto di partenza Livorno, dove il tenente sbarcò con la Forza di spedizione brasiliana nel 1944: poi Emilia-Romagna, Piemonte e Liguria (nella foto sotto una tratta dell'itinerario).

Con sé le cartoline spedite in quegli anni da Arlindo alla sua famiglia, per riconsegnarle ai sindaci di quei luoghi, in segno di amicizia. La speranza, arrivando lì dove il nonno strinse legami, è anche quella di conoscere i volti di chi, come lei, ne ha raccolto il testimone. Per questo Thaisa, anche dalla pagina del nostro quotidiano, lancia un appello agli abitanti della Val Tidone e a chiunque possa conservare memoria e indicare una traccia su cui delineare un affresco sempre più definito.

L’AMICIZIA CON CESARE BERDOMI (o BERGOMI) «PRODUCEVANO VINO» - Arlindo Bestetti raggiunge la provincia di Piacenza con le truppe brasiliane nel 1945. Il luogo di riferimento è Pianello Val Tidone: «Qui mio nonno – racconta Thaisa al giornalista Fabrizio Gatti – divenne molto amico di un signore che si chiamava Cesare Berdomi e della sua famiglia. Questo succedeva già alla fine della guerra, perché il suo gruppo rimase a Borgonovo Val Tidone, aspettando di tornare in Brasile, per quasi tre mesi. Andava spesso a casa loro e facevano passeggiate insieme. Ci sono le fotografie. A mio nonno è mancata tanto la loro gentilezza e diceva che le loro terre erano a Pianello. Gli davano il vino che producevano. Quando è partito, gli chiesero di scrivere e di tornare con la famiglia, che sarebbero stati loro ospiti». Berdomi è annotato da Arlindo nel diario di guerra, ma potrebbe essere impreciso e trattarsi in realtà di Bergomi, cognome tuttora molto diffuso nella zona di Pianello.

La ricerca prosegue anche a Borgonovo: «C'è un convento di frati francescani, dove il 3 giugno – ricorda Thaisa – commemoravano il giorno del patrono, San Salvatore del giardino, o qualcosa del genere, e invitarono mio nonno alla festa. Ci sono molte foto di questo giorno».

Ora la parola passa ai lettori: chiunque abbia contatti o informazioni può scrivere a redazione@ilpiacenza.it o a fabrizio.gatti@today.it. Il viaggio di Thaisa farà tappa in territorio piacentino l’8 e il 9 gennaio 2024.