"Virus Patologia Clinica Società in approccio integrato": il XXII Periti Day in streaming

Da quest’anno il Periti Day, giunto alla XXII edizione, è immortalizzato anche in diretta streaming, come sempre ogni 27 dicembre (da alcuni anni al Palazzo Galli Banca di Piacenza). L’evento continua ininterrottamente dal 27 dicembre 1999, come ambiziosa sintesi di fine anno su problemi universali e locali, vorremmo dire tra scienza e umanesimo. Temi ricorrenti Medicina e Salute (Salus e salvezza), Ecologia ed Economia, Biologia, Etica e Bioetica.

Solo per caso il 27 dicembre 2020 si è trovato a competere, transitoriamente, con il “Vaccine day” simbolicamente italiano (e con qualche coincidenza in nazioni europee). Il “V Day” è quindi occasionale e non avrà la scadenza costante, come ad esempio il celeberrimo Decision Day che ricorre ogni anno a partire dall’indimenticabile data 6-6-44, il D DAY appunto, giorno dello Sbarco in Normandia, che ha avuto come esito quella “liberazione” mondiale a cui il Periti Day DAY si ispira, con in aggiunta una missione ecologica. (Come lo è- mutatis mutandis- per lo Sbarco in Lombardia di ogni 6 giugno).

Il Virus cinese alla fine dell’anno pare sia in gran parte sotto controllo in Cina, ove peraltro sono previsti focolai epidemici con il 2021. Si ritiene fosse già in circolazione nella seconda parte del 2019, per poi esplodere come pandemia nel Disease ( COVID-19) in gennaio nei paesi orientali, da noi in Italia nel febbraio 2020.

Pierfrancesco Periti grande docente di Patologia Generale a Pavia ed esperto di Microbiologia e Biologia molecolare - è stato evidenziato a Palazzo Galli - avrebbe tuttora molte cose da dire nella ricerca e nelle pratiche, sempre più complesse ed entusiasmanti, sia diagnostiche che terapeutiche. Tuttavia nella pur utile comunicazione multimediale, difficile ma spesso giungla informativa mediatica equivoca ( per non dire deviante o addirittura strumentale), è arduo orientarsi per il popolo e per gli “intellettuali”.

Quest’anno la mattinata classica ha visto come relatori Carlo Mistraletti Della Lucia che ha parlato di Pierfrancesco Periti e la Patologia Generale, storia dei virus e della fisiopatologia umana (tra creazionisti ed evoluzionisti ), Angelo Benzi: Urbanistica e Sanità, Economia e politica cittadina (tra Architettura e Medicina ospedaliera). Angelo Marchesi: Riflessioni di un biologo (memore cardiologo) vita e memoria del Virus. Alessandro Zarantonello: Esperienza di digiuno risolutivo di una gotta persistente e recidivante.

Nel pomeriggio, in un più ristretto incontro vespertino on line su piattaforma dedicata, sono intervenuti Donatella Pigozzi, Carlo Mistraletti Della Lucia, Gianfranco Losi, Francesco Mastrantonio, Antonio Saginario, Flavio della Croce, Barbara Sgorbati, Vincenzo Penna, Giuseppe Miserotti, Giorgio Bianchi, Pietro Milani ed altri.

