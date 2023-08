West Nile Virus, contagiato un over 75 nel Piacentino

A Piacenza si è registrato il primo caso di contagio umano del West Nile Virus, si tratta di un 75enne che ha contratto la forma neuroinvasiva. Lo riporta il bollettino, aggiornato al 2 agosto, emesso dall'Istituto superiore di Sanità e Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche degli animali e che riassume i risultati delle attività di sorveglianza nei confronti del virus del West Nile e del virus Usutu in Italia. Nel Piacentino la prima positività in vettore animale risale al 5 luglio.

Salgono a 25 in Italia i casi confermati di infezione da West Nile Virus (WNV) nell’uomo dall’inizio di maggio (6 nel precedente bollettino). Di questi 15 si sono manifestati nella forma neuroinvasiva (4 Piemonte, 4 Lombardia, 7 EmiliaRomagna), 6 casi identificati in donatori di sangue (1 Piemonte, 4 in Lombardia, 1 Emilia-Romagna,), 4 casi di febbre (3 Lombardia, 1 Veneto).

Un decesso - riporta il bollettino - è stato notificato tra i casi confermati in Lombardia. Il primo caso umano di infezione da WNV della stagione è stato segnalato dall’EmiliaRomagna nel mese di luglio nella provincia di Parma. Nello stesso periodo è stato segnalato 1 caso di Usutu virus in Piemonte (Novara). Salgono a 34 le province con dimostrata circolazione di WNV appartenenti a 7 Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Puglia, Sicilia e Sardegna (vedi tabella a pagina successiva). La sorveglianza veterinaria attuata su cavalli, zanzare, uccelli stanziali e selvatici, ha confermato la circolazione del WNV Lineage 2 in EmiliaRomagna, Lombardia, Sardegna, Piemonte e Puglia invece il WNV Lineage 1 è stato confermato in Sicilia e Veneto. Sono in corso di conferma positività in Provincia di Treviso e Sondrio.

Da maggio 2023, inizio della sorveglianza, sono stati segnalati in Italia 25 casi confermati da West Nile Virus (WNV), 15 dei quali ha manifestato sintomi neuro-invasivi, tutti casi autoctoni, 6 identificati in donatori di sangue (3 Milano, 1 Mantova, 1 Torino, 1 Parma) 4 caso di febbre (1 Lodi, 1 Verona, 1 Pavia, 1 Cremona).