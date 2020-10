Oggi segnaliamo

Guidaci tu! Il libretto di istruzione del Leader

Autore Luigi Drei

Editore Franco Angeli

Formato 15x22,5 cm.

Pagine 169

Data pubblicazione settembre 2020

ISBN 883510646X

EAN 9788835106463

Prezzo: versione Cartacea € 22; eBook € 14,99

Immagine di copertina Jennifer Tagliaferri.

Dello stesso autore “NON SONO PERICOLOSO” edito nel 2015 da Ferrari Sinibaldi, manuale di comunicazione e linguaggio del corpo.

Un'impresa è fatta di persone e macchinari. Per far funzionare i macchinari ci sono i libretti d'istruzione. Per far funzionare le persone, bisogna lavorare su sè stessi. Carisma, coerenza, capacità di instaurare un clima positivo, di fiducia reciproca, non sono doti con cui si nasce: leader si diventa.

A partire da questa considerazione, dopo aver delineato il quadro attuale della leadership, il testo sviluppa e approfondisce temi legati al carisma, all’influenza e alla capacità di instaurare un clima positivo e di fiducia reciproca. La seconda parte è dedicata agli strumenti per la costruzione del leader: riconoscere e sviluppare quelle doti necessarie oggi per diventare per divenire punto di riferimento, “Guida” in grado di influire sulla performance del gruppo.

"Guidaci tu" vuole essere da un lato uno strumento manageriale che aiuta a comprendere gli attuali stili di leadership e i principali modelli di gestione dei collaboratori, dall’altro un vero e proprio manuale di istruzioni per lavorare costruttivamente sulle proprie potenzialità, sul proprio ego, sulla propria intelligenza emotiva, così da poter ricoprire al meglio il ruolo di leader non solo nell’ambiente di lavoro ma anche nella società.

Il libro, diviso in quatttro parti: Leadership e Scenario Attuale - Non c’è Leader senza Gruppo - Strumenti per la Costruzione del Leader - Self Leadership, “ospita“ anche alcuni nomi di prestigio. Per il capitolo sulla leadership al femminile hanno contribuito donne del calibro di Cristina Scabbia (la storica frontwoman dei Lacuna Coil, una delle band metal italiane più importanti del panorama mondiale) e l’ultramaratoneta Ivana de Martino.

Un patrticolare ringraziamento per il prezioso sostegno è indirizzata alle docenti della Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza Franca Cantoni e Roberta Virtuani

LUIGI DREI - Conosciamo l’autore

Piacentino, esperto di comunicazione e comportamento organizzativo insegna Leadership & Communication Skills all’Istituto Marangoni di Milano; é inoltre docente a contratto e relatore per l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza.

Da sempre attratto dalle più svariate forme di comunicazione, da oltre 15 anni affianca con entusiasmo l’attività di docente e formatore a quella di consulente nell’ambito di tematiche quali Leadership, Comunicazione, Team Management e Problem Solving Creativo. Parallelamente prosegue l’attività di consulente aziendale o, con il termine caro a Drei, Art Director, in ambito Comunicazione Pubblicitaria e Marketing.

Il libro è il risultato di oltre 5 anni di ricerche, consulenze e corsi realizzati in aziende di diverso genere e dimensione (Estée Lauder, IKEA, Mercedes Benz, Fabbrica d'armi Pietro Beretta S.p.A., Mediamarket S.p.A (Mediaworld & Saturn), Formec Biffi…) e in università nazionali e internazionali.

“ Il confronto con centinaia di manager, imprenditori e studenti provenienti da diverse parti del mondo – solo l'anno scorso ho formato più di 1500 persone – mi ha permesso di delineare un quadro chiaro ed attuale di quelle che sono le dinamiche e i nuovi temi legati al concetto di leadership, sia in ambito aziendale che sociale.

Ne è uscito un libro ricco di spunti, facile da leggere e a tratti anche simpatico (scritto un po’ alla mia maniera, con riferimenti che vanno da Winston Churchill al Grande Lebowski, da Jeff Bezos a Bruce Lee), ma soprattutto un libro pratico - almeno spero - adatto sia agli addetti ai lavori, sia a chi si accinge ad approcciare la materia per la prima volta”.