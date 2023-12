I ladri colpiscono tre attività nel raggio di pochi metri

Tre pubblici esercizi svaligiati, nel raggio di cento metri, a distanza di poco tempo. È successo nella notte del 23 dicembre, tra l’1 e le 7, in città. Nel mirino dei ladri il Baretto di via Dante, il Royal Burger di via Perinetti e il ristorante Stella di via Ricci Oddi. Si tratta della stessa banda, che ha colpito utilizzando un cacciavite per forzare le porte d’ingresso. Il bottino complessivo tra le tre attività è di 700 euro in contati, oltre al furto di qualche lattina e bottiglietta di bibite analcoliche.