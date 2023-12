A fuoco la palla di Natale in piazza Cavalli: le fiamme innescate da un petardo

E' stato grazie alla prontezza del titolare della bancarella irlandese se la grossa palla di Natale al centro di piazza Cavalli non è stata divorata per intero dalle fiamme. E' accaduto nel primo pomeriggio e sul posto è intervenuta la polizia nonché l'assessore al Commercio, Simone Fornasari. Da quanto ricostruito l'incendio è stato innescato da un petardo silenzioso lanciato da un gruppo di ragazzini che poi si è allontanato. Il commerciante, che occupa una delle casette di legno del villaggio di Natale in piazza è immediatamente accorso e con un estintore e ha spento il rogo. Il gestore delle luminarie si riserva di sporgere denuncia, mentre la decorazione sarà ripristinata.