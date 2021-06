A Lenzino varato il ponte provvisorio. Anas: «Tra una settimana l’apertura»

Ponte Lenzino, ci siamo quasi per il ponte provvisorio. Proseguono le attività di Anas (e della ditta incaricata, la “Pesaresi”) per l’apertura al traffico del bailey, sulla strada statale 45 “di Val Trebbia”. Terminate le operazioni di montaggio, venerdì 25 giugno è stato completato il varo della struttura in acciaio modulare con una luce di 54 metri. Sono attualmente in corso le lavorazioni di finitura del corpo stradale per il raggiungimento della quota finale in prossimità delle spalle di entrambi i rilevati di approccio al ponte cui seguirà la posa della pavimentazione stradale e delle barriere laterali. A seguito delle prove di carico del nuovo ponte, ultima operazione prima della prossima apertura al traffico del ponte provvisorio, si darà luogo all’apertura al traffico i primi giorni della prossima settimana.