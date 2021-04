A spasso ubriachi dopo il coprifuoco aggrediscono i poliziotti: due arresti

Due ecuadoriani e un romeno stavano bivaccando in un giardinetto nei pressi di via Malvicini in barba al coprifuoco ubriachi fradici ma qualche residente ha chiamato il 113 e due sono finiti in manette per resistenza a pubblico ufficiale. E' accaduto nella tarda serata del 22 aprile. All'arrivo della polizia il romeno dopo essere stato identificato si è allontanato, mentre gli altri due sono diventati violenti e hanno aggredito gli agenti che hanno riportato alcuni lievi traumi. Sono stati portati in questura dove hanno continuato a tenere un atteggiamento violento e aggressivo. Al termine degli accertamenti sono stati arrestati e multati per ubriachezza e violazione del coprifuoco.