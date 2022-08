Cisterna in fiamme tra Caorso e Castelvetro

Grave incidente stradale nella tarda mattinata di giovedì 25 agosto tra Caorso e Catselvetro. Un'autocisterna di bitume infiammabile ha preso fuoco lungo la corsia dell'autostrada A21 in direzione di Cremona. Pare si sia trattato di un violento tamponamento tra due mezzi pesanti che ha convolto anche delle auto. Sul posto sono accorse le squadre dei vigili del fuoco per domare l'incendio. La colonna di fumo ben visibile da chilometri di distanza. Traffico bloccato e autostrada chiusa in entrambe le direzioni.. Sul posto pattuglie della polizia stradale di Cremona.

AGGIORNAMENTO ore 13,37 - L'Incendio pare essere sotto controllo. Sul posto stanno intervento anche i mezzi del 118 e l'eliambulanza: pare infatti che vi siano diversi feriti e probabilmente anche delle vittime.

(Immagini di Leonardo Trespidi)

IN AGGIORNAMENTO