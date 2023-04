Addio a Linda, vigile del fuoco a quattro zampe

Era un vigile del fuoco a quattro zampe, impegnata in diverse situazioni delicate, quando bisogna intervenire di corsa per cercare di salvare vite. Linda, border collie di 13 anni, si è spenta nelle scorse ore. In passato, fino a metà 2018, era stata l’unità cinofila dei vigili del fuoco di Piacenza, brevettata sia su superficie che per il ritrovamento di persone rimaste sotto le macerie.

«Nacque il 14 febbraio 2010 - la ricorda con affetto il vigile del fuoco Cristina Cliti, l’altra metà di quella unità cinofila -, il giorno di San Valentino e fu amore a prima vista tra noi. È stata una grande cagnolina, ci capivamo al volo, sul lavoro e anche fuori dalle attività. Linda entrò in servizio come unità cinofila a 14 mesi, uno dei cani più giovani, all’epoca, nel Corpo dei vigili del fuoco».

Come unità cinofila ha partecipato ai soccorsi dopo il terremoto dell’Emilia e a quelli del Centro Italia (a Camerino) di sette anni fa. «Ha preso parte attiva a quasi cinquanta interventi di ricerca di persone - ricorda sempre Cliti - sotto le macerie e nei boschi, in giro per l’Italia. Anche nel Piacentino si è resa protagonista di 6 ritrovamenti. Poi, dopo l’ultimo il crollo del ponte Morandi a Genova, è andata in pensione, trascorsa sempre con me, fino a ieri sera».

«È stata una compagna di vita - prosegue Cliti - un’esperienza bellissima vivere e lavorare insieme. Linda era un vigile del fuoco “a quattro zampe”, un pompiere nel cuore. Condivideva il mio lavoro, giocando, ma con tanta professionalità. Aveva una grande passione per le palline e infatti ha imparato così a fare il cane da soccorso».