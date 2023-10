Affrontati fuori dalla parrocchia dai bulli con un coltello: «Questa è zona nostra»

«Questa è la nostra zona». Così, con il tipico atteggiamento intimidatorio dei bulli, alcuni ragazzini hanno affrontato tre adolescenti che stavano rincasando dopo una serata con amici ed educatori in parrocchia. Uno di questi bulli avrebbe anche mostrato un coltello che aveva in tasca per aumentare il vigore delle minacce nei confronti dei coetanei.

Sono questi i tratti della grave vicenda di bullismo e baby gang accaduta sabato sera nella zona della Farnesiana, e che i genitori delle vittime hanno già denunciato, affinché si provveda al più presto ad arginare sul nascere questi gravi fenomeni.

«Tutto ciò è sconfortante - commenta la mamma di uno dei ragazzi coinvolti, un 13enne - dopo tutta questa vicenda mio figlio è arrabbiato perché non è più possibile nemmeno uscire in tranquillità di sera con gli amici».

Tutto è successo intorno alle 21, quando - come spiega la madre - un gruppetto di giovanissimi, dopo una serata all'oratorio della parrocchia, sono usciti per tornare a casa. Abitando tutti in zona, si sono avviati insieme a piedi, poi qualcuno ha preso un'altra direzione e sono rimasti in tre lungo la strada. Qualche piccolo schiamazzo, complice la giovane età e l'euforia da compagni, ha però attirato l'attenzione di un gruppetto di altri giovani, cinque o sei in tutto, che stazionavano lì vicino e che si sono subito avvicinati con atteggiamento intimidatorio ai tre amici che rincasavano.

«Prima hanno dato qualche spinta - spiega ancora la madre - poi hanno iniziato a chiedere di mostrare loro che vestiti indossavano e che cellulare avevano con sé. Infine gli hanno chiesto dei soldi».

È a questo punto che uno dei bulli avrebbe mostrato un coltello che aveva in tasca, ma nel battibecco che ne è nato una delle vittime ha fatto intendere di aver riconosciuto tra di loro alcuni amici di suoi compagni di classe. Tanto è bastato per convincere i giovani aggressori a calmarsi e a desistere, visto che rischiavano di essere individuati facilmente, e i tre amici hanno potuto fare rientro a casa dove hanno spiegato ai loro genitori quello che era appena successo.

Qualcuno ha quindi informato subito il 113, e una pattuglia pare sia poi arrivata sul posto, ma non trovando più nessuno.

Nelle ore successive l'episodio è stato denunciato in questura, mentre tra i gruppi dei genitori la notizia è circolata in fretta. Si è quindi saputo che di recente anche un altro adolescente era stato vittima di atti di bullismo sempre in quella stessa zona.