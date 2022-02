Calano le vaccinazioni nel Piacentino, copertura al 29,5% per i bambini tra i 5-11 anni

«Nell’ultima settimana si è registrata anche una diminuzione delle vaccinazioni medie giornaliere, a causa di una netta contrazione della domanda». A fare il punto sull’andamento delle vaccinazioni anti-Covid19 sul territorio locale, il report settimanale dell’Asl di Piacenza.

«La copertura con il primo ciclo - riferisce l’Asl - supera il 90 per cento per tutte le fasce over 50. La percentuale poi scende, fino a toccare il 29,5% per i bambini tra 5 e 11 anni. Anche la modalità di invio di sms con appuntamento, utilizzata nei giorni scorsi, non ha portato all’adesione auspicata. Per quanto riguarda invece la terza dose, si è prossimi ormai al traguardo delle 170mila somministrazioni. La sensibilità verso il booster scende in base alle età: i più giovani hanno aderito con percentuali più basse rispetto alle fasce più mature della popolazione».

«Gli ambulatori di prossimità che si sono svolti la scorsa settimana hanno registrato adesioni molto scarse» sottolinea L’Asl - L’Azienda per ora ha confermato quindi la sola prossima tappa già in calendario, ovvero quella di Morfasso».

Centri vaccinali: • Piacenza – Arsenale • Piacenza Expo – padiglione 3 – fino a domenica 20/02 • Castel San Giovanni - Palacastello • Fiorenzuola - via Emilia Ovest n.37 • Bettola – Sala Polivalente • Bobbio – Ospedale - medici di medicina generale- farmacie: somministrazioni possibili nelle 7 farmacie aderenti.

Opportunità vaccinali in libero accesso e open day

Sul sito www.covidpiacenza.it sono pubblicati anche date, luoghi e orari in cui è possibile la somministrazione del vaccino in libero accesso.