Aggredisce un'operatrice alla mensa della Caritas, egiziano bloccato dalla polizia

Le volanti della polizia sono intervenute nella mattina di mercoledì 16 agosto alla mensa della Caritas in via San Vincenzo dove hanno bloccato un 18enne egiziano: l'immigrato, in preda all'escandescenza, ha aggredito un'operatrice con uno schiaffo e stava spaccando oggetti. Gli agenti lo hanno fermato e portato in questura dove è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio. Inoltre è emerso che il giovane era clandestino e non aveva ottemperato ad un ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni emesso nel luglio scorso. Per questo è stato trattenuto a disposizione dell’ufficio immigrazione per eventuali ulteriori provvedimenti amministrativi.