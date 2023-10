Anpas attiva nell’emergenza con volontari e mezzi

Da domenica 29 ottobre Anpas, coordinata da Paolo Rebecchi, si è messa a disposizione della comunità per supportare i territori della Provincia di Piacenza coinvolti in queste precipitazioni “straordinarie”. Nella nottata del 29 sono state specificatamente potenziate le postazioni della Pubblica Assistenza Valtrebbia di Travo e della P.A. Valnure del territorio di Ferriere. Matteo Sozzi, vice presidente della P.A. Valtrebbia segnala ancora preoccupazione per i fiumi Trebbia e Perino, ed il personale su input del 118 continuerà il servizio sino alla mattinata del 31 ottobre: «le precipitazioni sono ancora molto forti, speriamo che non si verifichino frane. La nostra associazione è presente per ogni evenienza. Abbiamo colto con favore le disponibilità immediate del nostro personale», ha commentato Sozzi.

Presso la postazione Anpas della P.A. Val Nure, il presidente Giorgio Villa ha rimarcato la presenza costante sul territorio per poter essere tempestivi in caso di necessità. «Oltre a Ferriere siamo attivi presso il C.O.C. sito nei nostri locali a Pontedellolio. C’è molta attenzione all’evoluzione climatica. Rimaniamo collegati sulle varie sedi per darci supporto tempestivamente in caso di necessità», ha concluso Villa.

Sotto la gestione del coordinamento volontari di Protezione Civile, la Croce Bianca si è occupata dei monitoraggi nelle aree più prossimali della città. Rebecchi e il responsabile della Protezione Civile Anpas Oreste Guglielmetti, seguono con molta attenzione gli sviluppi della situazione, per garantire eventuale supporto anche alle varie sedi che si trovano sul territorio. Dall’inizio dell’emergenza, tra operatori e coordinamento, Anpas ha impiegato svariate decine di Volontari. «E’ molto importante ricordare alla popolazione di non spostarsi se non per casi di necessità; una buona prassi può essere quella di verificare i suggerimenti della campagna “Io non rischio”», hanno concluso Mauro Prati e Paolo Rebecchi.