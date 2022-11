Arma, archiviata l'accusa di favoreggiamento per il colonnello Scattaretico

La notizia di reato è infondata. Con questa formula il gip ha archiviato la posizione del colonnello Corrado Scattaretico. L’ufficiale dell’Arma, comandante provinciale di Piacenza dal 2015 al 2017 era stato indagato per favoreggiamento nell’ambito dell’inchiesta Odysséus sullo scandalo Levante. La procura - che poi ha chiesto l'archiviazione - ipotizzava, visionando gli ordini di servizio, che non avesse eseguito controlli ed ispezioni in via Caccialupo non esercitando quindi il controllo dovuto invece «si è trattato di un errore materiale nelle indagini: non era lì che si doveva andare a cercare e dove venivano annotati, pertanto – fa sapere il suo avvocato Salvatore Catalano – abbiamo prodotto i documenti che attestavano e dimostravano 449 ispezioni in tre anni di cui 15 (sei anche in orario notturno) alla Levante». All'ufficiale veniva anche contestato di non aver segnalato all'autorità giudiziaria una relazione arrivata da un comando della provincia circa alcuni presunti comportamenti scorretti di militari di via Caccialupo, con questa pare fosse arrivato anche un video (caricato su un cd) e girato da un cittadino, dal filmato però non emerse nulla di penalmente rilevante. «Scattaretico - ha detto l'avvocato - non hai mai peraltro ricevuto questa relazione. In tutto il processo ai carabinieri di via Caccialupo non è mai emersa la figura del mio assistito».