Aumentano le prime dosi tra i giovani, terza dose già per quasi 25mila

Molti giovani della fascia d’età tra i 12 e 19 anni stanno facendo la prima dose in questi giorni, tanto da portare ad aumento dello 0,5% delle prime dosi somministrate. L'86,3% dei piacentini ha così ricevuto almeno una dosa. È quanto ha sottolineato l’Ausl di Piacenza, nel fornire il tradizionale report settimanale sulla campagna vaccinale. Dal 23 dicembre sarà inoltre possibile ricevere, anche per la fascia d'età tra 5 e 12 anni, la prima dose.

Attualmente si sta viaggiando a 1200-1440 vaccinazioni al giorno. «Da lunedì prossimo – promette il dg Ausl Luca Baldino - riusciremo a superare le 2mila somministrazioni al giorno, grazie all’apertura di tutti i centri vaccinali del territorio. Non ci sono più problemi e lunghe attese ai call center grazie anche all’impegno delle farmacie, che ringrazio».

Capitolo “terze dosi”: sono 24.737 mila quelle già somministrate. Ne risultano prenotate altre 33mila. Per quanto riguarda la popolazione con più di 80 anni, si sta raggiungendo velocemente il 50% tra già vaccinati e prenotati. «L’obiettivo – sottolinea Baldino - è arrivare a 180mila vaccinati nella nostra provincia con la terza dose entro febbraio. Anche perché sarebbe la popolazione con il green pass in scadenza».

CRITERI DI ACCESSO ALLA 3° DOSE

Da domani, mercoledì 1°dicembre. sarà possibile la prenotazione e somministrazione della terza dose per tutti i maggiorenni che hanno completato il ciclo vaccinale primario da almeno 5 mesi.

La prenotazione va effettuata in prossimità della scadenza dei 5 mesi dall’ultima somministrazione e non prima. Le agende vengono continuamente aggiornate e predisposte in base al numero di utenti candidabili alla terza dose nel periodo.

RIATTIVATI TUTTI I CENTRI VACCINALI:

•Piacenza - Arsenale

•Castel San Giovanni - Palacastello

•Fiorenzuola - via Emilia Ovest n.37

•Bettola – Sala Polivalente

•Bobbio – Ospedale

AMBULATORI DI PROSSIMITA’

per gli anziani over80 e che sono in difficoltà a spostarsi: GROPPARELLO il 4 dicembre.

È in aumento il numero di farmacie che aderiscono alla somministrazione di dosi per la campagna vaccinale .

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE PER LE VACCINAZIONI

• Chiamando il numero 800.651.941 oppure il nuovo numero 0523.1871412 dedicato alla prenotazione della vaccinazione anti Covid-19, attivo da lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17 e il sabato dalle 8.30 alle 13

•in Farmacia

•online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse) o su CUPWeb

•rivolgendosi a uno degli sportelli Cup del territorio

•rivolgendosi al proprio medico di famiglia

le sedi vaccinali e le modalità di prenotazione per ogni categoria sono consultabili e costantemente aggiornate sul sito aziendale dedicato www.covidpiacenza.it

PRIORITA’ VACCINALI

Sul sito dell’Ausl di Piacenza è possibile verificare, giorno per giorno, le sedute vaccinali in apposite fasce orarie per alcune categorie di persone che hanno la priorità:

•Prime dosi

•Terze dosi per personale scolastico

•Green pass in scadenza

A queste fasce orarie dedicate si accede prenotandosi con i consueti canali: è richiesta autocertificazione della propria condizione prioritaria al momento della somministrazione presso il centro vaccinale.