Si incastra con la Mercedes nel sottopasso

Disavventura per un automobilista piacentino, nella notte del 16 dicembre. Per cause ancora da chiarire, un uomo è finito con la sua auto - una Mercedes - nel sottopasso ferroviario di via dei Pisoni. Lo ha percorso per settanta metri, probabilmente nel tentativo di vedere se fosse stato possibile uscire dall’altra parte del sottopasso. Questa mattina si sono svolte le operazioni di recupero dell’auto. Sul posto la Polizia Locale di Piacenza, insieme ad una ditta specializzata con una gru. Con non poca fatica l’auto è stata recuperata. L’automobilista potrebbe incorrere in alcune sanzioni al Codice della strada, al vaglio degli agenti.