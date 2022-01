Auto prende fuoco, l’incendio ne coinvolge altre cinque

Brutta sorpresa nel parcheggio della stazione di viale Sant’Ambrogio. Nella mattinata del 24 gennaio, poco dopo le 7, un’auto in sosta ha preso improvvisamente fuoco. L’incendio che si è propagato ha coinvolto altri cinque veicoli nelle immediate vicinanze, prima di essere spento dai vigili del fuoco di Piacenza. Le indagini sono in corso, ma stando a una prima ricostruzione, all’origine dell’incendio vi sarebbe un problema o guasto all’auto dalla quale è partito tutto. Si escluderebbe, così, il dolo. Sul posto anche la Polizia Locale di Piacenza.