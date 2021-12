Autotrasportatore di Fiorenzuola muore schiacciato dal cancello di un’azienda. Il tragico infortunio è avvenuto nella tarda mattinata di sabato 18 dicembre a Soncino, nella provincia cremonese. A perdere la vita un 52enne di origine moldava, residente nel capoluogo della Valdarda.

L'uomo è rimasto schiacciato dal cancello dell’impresa agricola dove doveva effettuare una consegna. Vano l’intervento dei soccorritori del 118, giunti sul posto: purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri di Soncino, per appurare la dinamica dei fatti e svolgere gli accertamenti del caso.