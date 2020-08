Aveva l'obbligo di stare in casa, i carabinieri lo fermano ubriaco in auto

Due automobilisti sono stati denunciati perché trovati dai carabinieri alla guida dell'auto ubriachi. Per entrambi è anche scattato il ritiro della patente. E' accaduto a Ferriere e a Carpaneto. In un caso l'automobilista è stato anche denunciato perché avrebbe dovuto trovarsi in casa perché sottoposto a un provvedimento del tribunale.

Nel primo caso la pattuglia della stazione di Carpaneto, intorno alle 3 del 10 agosto, ha fermato un piacentino di 29 anni alla guida di una Bmw mentre transitava nel centro abitato del paese. In evidente stato di alterazione psicofisica, è stato sottoposto al test dell’etilometro, all’esito del quale è stato riscontato un tasso alcolico superiore al limite massimo consentito dalla legge. Oltre al ritiro della patente di guida, è scattata nei suoi confronti la denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza.

Stessa sorte è toccata a un altro automobilista fermato alle 2 di notte, questa volta a Ferriere. Qui la pattuglia della locale stazione ha fermato un piacentino di 37 anni alla guida di una utilitaria palesemente ubriaco. Sottoposto all’alcol test per due volte a distanza di cinque minuti uno dall’altro così come prevede la normativa, il tasso alcolico quantificato è stato di 3,65 grammi per litro nel primo test, mentre nel secondo il risultato del test è stato di 2,68 grammi per litro. E’ stato, quindi, denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica e gli è stata subito ritirata la patente di guida. Inoltre è stato segnalato alla autorità giudiziaria per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, poiché non aveva rispettato gli obblighi a cui era sottoposto che prevedevano la permanenza dello stesso nella propria abitazione dalle 20 alle 7 del giorno successivo