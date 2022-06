Dall'allegria alla tragedia, Ayantha inghiottito dal Trebbia muore a 24 anni

Sono decine i post che gli amici gli hanno dedicato su Facebook non appena appresa la notizia della sua tragica morte. E' Ayantha Ekanayaka il giovane che ha trovato la morte domenica a Bobbio. Una gita fuori porta con alcuni compagni si è trasformata in un incubo. Il giovane dello Sri Lanka residente in Piemonte è morto annegato nei pressi del Ponte Gobbo nelle acque del Trebbia. Gli amici hanno dato l'allarme, non lo vedevano riemergere forse dopo un tuffo. Il suo corpo è stato recuperato in tarda serata dai sommozzatori dei vigili del fuoco, sul fondale. La procura ha disposto l'autopsia.