Ritrovata in serata la bambina scomparsa

L'11enne scomparsa è stata ritrovata sana e salva poco prima delle 21.30 del 13 dicembre a circa otto ore dall'ultimo avvistamento in città. Sarà portata in questura e poi a casa. La bambina di 11 anni era scomparsa all'uscita da scuola in via Stradella verso le 13.30 dopo aver perso un bus e forse aver tentato di prenderne un altro. A dare l'allarme i genitori che si sono rivolti alla polizia. Immediatamente sono partite le ricerche da parte di tutte le forze dell'ordine, in serata era stata attivata anche la protezione civile.