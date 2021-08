Morso da una vipera, bambino portato in volo a Parma

Ad Ottone, non è in pericolo di vita

E' stato portato in volo al Maggiore di Parma il bambino che sarebbe stato morso da una vipera mentre si trovava con i genitori su un sentiero nei pressi del Trebbia ad Ottone nel pomeriggio del 16 agosto. Hanno raggiunto l'auto e nel frattempo hanno dato l'allarme. Sul posto sono arrivati l'auto medica del 118 di Bobbio, la Croce Rossa di Ottone e l'elicottero di Parma. Il piccolo è stato poi caricato e portato in volo al Maggiore dove sarà sottoposto a tutti gli accertamenti circa la puntura di un rettile, probabilmente una vipera in una gamba, non è in pericolo di vita.