Barbieri: «Tante richieste d’intervento, la Polizia Locale ha bisogno di agenti in strada»

«Il nucleo in questione non fa parte della Procura di Piacenza. In procura c’è distaccata una sola persona. Ricordiamo che i sei agenti fanno comunque comunque parte del personale del corpo della Polizia Locale di Piacenza». Il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri difende la scelta del “taglio” della sezione investigativa della Polizia Locale. I sei componenti sono destinati ad altri incarichi. La decisione dell’Amministrazione fa discutere l’opposizione. «La valutazione – precisa Barbieri - l’abbiamo fatta come Amministrazione insieme al procuratore capo Grazia Pradella. Ci sono tantissimi servizi da svolgere in città, i cittadini ce lo fanno notare tutti i giorni e anche i giornali raccontano quotidianamente l’esigenza di avere più persone in strada. Mi sembra un percorso e una scelta naturale all’interno di un ente locale».

