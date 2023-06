Batte la testa durante la gara, 13enne d'urgenza in volo a Parma

Grave infortunio sportivo a Fiorenzuola nel tardo pomeriggio di mercoledì 14 giugno. Una ragazza di 13 anni è rimasta ferita durante una manifestazione ciclistica di esordienti e allievi che era in corso all'interno del velodromo Attilio Pavesi in via Campo Sportivo. Pare che sia rimasta coinvolta in uno scontro con altre due atlete.

Qui, poco prima delle 19, è atterrata anche l'eliambulanza, dopo che il 118 aveva inviato sul posto l'ambulanza Cri da Roveleto e quella della Pubblica di Fiorenzuola. In attesa dei soccorsi intanto la gara era stata sospesa. La giovane ha battuto violentemente la testa nella caduta, perdendo conoscenza, ed è stata subito trasportata in volo all'ospedale Maggiore di Parma. Lievemente ferite anche le altre due giovani cicliste che sono state trasportate in ambulanza al pronto soccorso di Piacenza.