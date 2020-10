Bimba positiva al test per Covid-19 in un asilo nido di Borgonovo

Dopo l’indagine epidemiologica per Coronavirus effettuata nei giorni scorsi su una donna di Borgonovo asintomatica che si era sottoposta privatamente a test sierologico e che era risultata positiva al successivo tampone, è stato effettuato il test anche sulla figlia, unico contatto stretto della signora. «Poiché il tampone effettuato sulla piccola è risultato positivo - scrive l'Asl di Piacenza in una nota - e la successiva indagine ha appurato che la stessa aveva frequentato il micro nido Sgorbati inserito nell’ambito della Scuola materna di Borgonovo, il Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda Usl ha immediatamente contattato il referente Covid della struttura, che ha inviato l’elenco dei contatti stretti scolastici. Sette bambini e un insegnante sono stati perciò invitati a effettuare il tampone e per loro è stata disposta la quarantena». Risultano invece tutti negativi i test effettuati finora sugli alunni del liceo Volta di Castelsangiovanni; pertanto, non è stato disposto nessun isolamento per la classe e gli insegnanti.

