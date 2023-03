Bottigliate ai giardinetti di largo Erfurt, due stranieri all'ospedale

Non sono ancora chiari i contorni di quanto accaduto nella serata del 6 marzo nei giardinetti tra via Camia e via Calciati, luogo noto per essere ritrovo abituale di spacciatori e sbandati. Circostanza più volte evidenziata dai residenti esasperati da episodi di delinquenza, spaccio e degrado. Qui due nordafricani dopo le 20 al culmine di una lite avrebbero spaccato alcune bottiglie di vetro per poi ferirsi vicendevolmente alle mani, testa e petto. Non è dato sapere se fossero presenti altri stranieri, i due sono stati soccorsi dal 118 e portati all'ospedale, uno è in gravi condizioni ma non sarebbero in pericolo di vita. Contestualmente sul posto si sono precipitate le volanti della polizia che stanno cercando di ricostruire il grave fatto di sangue e se ci siano altre persone coinvolte.