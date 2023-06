Cade da un albero e batte la testa, 64enne all’ospedale

Sono gravi le condizioni di un uomo di 64 anni che nella tarda mattinata di sabato 17 giugno è stato trasportato in volo d’urgenza all’ospedale San Matteo di Pavia dopo una caduta da un albero. L’infortunio è avvenuto in un’abitazione vicino a Corno Giovine, nel territorio lodigiano, dove intorno alle 13.30 sono accorsi i soccorritori del 118 di Piacenza con l’auto medica e l’ambulanza della Croce Rossa. Pare che l’uomo si fosse arrampicato sull’albero del giardino per raccogliere della frutta quando all’improvviso ha perso l’equilibrio ed è caduto da circa due metri di altezza battendo la testa e perdendo conoscenza. I sanitari piacentini data la gravità delle sue condizioni hanno chiesto il supporto dell’eliambulanza giunta poco dopo da Milano. Poi il trasporto d’urgenza in volo all’ospedale di Pavia. Sul posto per gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri della stazione di Maleo.