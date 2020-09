Cade dal balcone, 45enne trasportata in volo a Parma

Ha riportato diversi traumi ma non dovrebbe essere in pericolo di vita la 45enne che nel pomeriggio del 9 settembre è rimasta ferita dopo essere caduta dal balcone della sua abitazione. Potrebbe aver perso l'equilibrio durante alcuni lavori di casa e sarebbe poi precipitata dal primo piano. Immediati i soccorsi: sul posto sono arrivati i volontari della Pubblica Assistenza Valnure e i sanitari del 118 con l'auto infermieristica, con loro anche i colleghi dell'elisoccorso di Parma. Una volta stabilizzata è stata portata in volo a Parma. Sul posto anche i carabinieri.

