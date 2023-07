Cade davanti alla gelateria, 86enne soccorsa da due clienti e da un volontario della Misericordia

Non sono gravi le condizioni di un'86enne piacentina che nel pomeriggio del 7 luglio ha perso l'equilibrio ed è caduta di faccia sull'asfalto. E' accaduto davanti alla gelateria di via Marinai d'Italia e prontamente due clienti nordafricani si sono prodigati per soccorrerla e tranquillizzarla, nel frattempo caso ha voluto che passasse di lì anche un volontario della Misericordia che ha sua volta ha chiamato il 118. La centrale operativa di Parma ha quindi inviato sul posto un'ambulanza della Croce Bianca che ha preso in carico l'anziana per portarla poi all'ospedale. Ha riportato una vistosa ferita alla fronte ma non sarebbe in pericolo di vita.