Cade e batte la testa, escursionista trasportata a Parma

Alle ore 12.45 di oggi, la Centrale Operativa Emilia Ovest 118 ha attivato la Stazione Monte Alfeo di Piacenza per una donna piacentina di sessant'anni che era caduta sul sentiero 001 in prossimità del Lago Nero. Sul posto è arrivato subito un volontario che fortunatamente si trovava in zona e nel frattempo sono arrivate altre due squadre del Saer di Piacenza, un tecnico della Stazione Tigullio (Santo Stefano d'Aveto) e uno della stazione Monte Orsaro (Parma). A seguito della caduta, la donna ha riportato un trauma cranico con ferite lacero contuse. Data la situazione, è stato attivato Elipavullo che insieme alle squadre di terra ha stabilizzato la paziente e successivamente la ha recuperata con il verricello per condurla all'ospedale Maggiore di Parma per le cure del caso.