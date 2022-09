Il viaggio della speranza finisce a Piacenza Ovest: sei clandestini nel rimorchio

Sei immigrati clandestini sono stati scoperti nascosti a bordo di un camion. La polizia stradale ha fermato il mezzo pesante nel pomeriggio di martedì 6 settembre all'uscita del casello di Piacenza Ovest. Gli agenti, dopo aver fermato il tir per un normale controllo, hanno aperto i portelloni posteriori trovando i sei stranieri che si erano rannicchiati e nascosti tra la merce trasportata e avevano percorso un lungo tragitto.

Sul posto sono intervenuti due mezzi del 118 per accertarsi delle loro condizioni di salute, dopodiché sono stati tutti portati in questura in viale Malta per essere fotosegnalati e per l'avvio delle formalità. Al vaglio invece la posizione del conducente del camion.