Camper in fiamme in strada dell'Anselma, circolazione interrotta e vigili del fuoco al lavoro

Camper in fiamme nel pomeriggio del 5 agosto in strada dell'Anselma a San Lazzaro. Stanno intervendo diverse squadre dei vigili del fuoco, la circolazione è stata interrotta. Sul posto la polizia e la polizia locale. Da quanto appreso le fiamme si sono propagate anche la vegetazione e i pompieri stanno cercando di contenere il rogo. Nessuno degli occupanti del mezzo pare sia rimasto ferito, tuttavia sono stati portati all'ospedale per accertamenti.