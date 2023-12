Caos al pronto soccorso, tunisino espulso: era in carcere per tentato omicidio

La questura di Piacenza ha eseguito l'espulsione del cittadino tunisino irregolare sul territorio nazionale e ritenuto socialmente pericoloso di cui abbiamo riferito in questo articolo. Scarcerato dalla casa circondariale di Piacenza dopo aver scontato una condanna di 7 anni per tentato omicidio, era stato prelevato dal personale della Questura di Piacenza e condotto all'ospedale per gli accertamenti sanitari preliminari all'esecuzione dell'espulsione. «In tale circostanza - riferisce la questura - lo straniero ha tentato la fuga danneggiando i locali del pronto soccorso. Tempestivamente bloccato e reso inoffensivo dai poliziotti, sarà denunciato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale».

Successivamente è stato accompagnato presso il Cpr di Gradisca D'Isonzo (Gorizia) per dare seguito alle procedure di rimpatrio nel Paese di origine.