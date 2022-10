Ubriachi causano incidenti, denunciati dai carabinieri

Due persone hanno causato incidenti stradali guidando in stato di ebbrezza, una durante un controllo ha fornito false generalità e due persone ubriache hanno litigato tra loro in un parcheggio. Sono stati tutti denunciati. Nel corso del fine settimana, i carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto alla microcriminalità in genere e alla prevenzione dei reati connessi alla guida in stato di ebbrezza oltre che all’uso di sostanze stupefacenti.

A Lugagnano, durante un controllo della circolazione stradale i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un operaio per false attestazioni a pubblico ufficiale, guida senza patente e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L’uomo fermato alla guida dell’autovettura della moglie ha fornito ai militari false generalità, indicando quelle del fratello poiché era sprovvisto di documento di guida in quanto gli era stata revocata. In auto, inoltre aveva una mazza di legno lunga circa 80 centimetri.

A Cortemaggiore, una pattuglia della Stazione di Monticelli è intervenuta in via Garibaldi ed ha denunciato un 40enne del luogo per aver causato un incidente guidando in stato di ebbrezza alcolica. L’uomo alla guida della propria autovettura è rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo urtando violentemente altra autovettura in sosta lungo quella pubblica via. Sottoposto al controllo con l’etilometro evidenziava un tasso alcolemico più di tre volte oltre il limite. L’autovettura è stata sequestrata e la patente di guida è stato ritirato.

A Castelnuovo Fogliani di Alseno, sabato, la pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola ha rilevato un incidente stradale autonomo ed alla fine degli accertamenti ha denunciato uno straniero di 30 anni per guida in stato di ebbrezza e senza patente e furto aggravato. Infatti, l’uomo, privo della patente, alla guida dell’autovettura asportata poco prima a un suo amico, che ne aveva denunciato il furto, nell’immediatezza del sinistro stradale è stato sottoposto a controllo con l’etilometro evidenziando un valore pari a 2,27 grammi per litro di sangue.

Infine, a Piacenza in un parcheggio di Via Camia, verso le 21, questa volta l’equipaggio della Radiomobile della Compagnia due persone in evidente stato di alterazione e ubriachi, hanno litigato tra di loro, prendendosi a bottigliate, su pubblica via. Sono stati fatti medicare da personale del 118 chiamato a intervenire sul posto, rifiutando il trasporto in ospedale