«Carcere delle Novate in balìa dei facinorosi per due giorni. Allontanare al più presto i detenuti violenti»

«Ci vuole una completa inversione di rotta nella gestione delle carceri, siamo in balia di questi facinorosi». Così in una nota congiunta i sindacati di polizia penitenziaria Sappe e Uspp puntano il dito su alcuni trasferimenti al carcere delle Novate di detenuti particolarmente violneti e che hanno provocato, negli ultimi giorni, problemi di sicurezza nel carcere piacentino delle Novate.

I sindacati parlano di «giornata di ordinaria follia» nel carcere di Piacenza riferendosi agli ultimi eventi del fine settimana «che hanno destabilizzato la quotidianità della casa circondariale di Piacenza. Si ritiene dover sensibilizzare il superiore Ufficio Distrettuale a predisporre per il futuro assegnazioni di detenuti provenienti da altri istituti per motivi di ordine e sicurezza interessando in maniera equa anche altri istituti.

Circa un mese fa sono stati infatti trasferiti a Piacenza otto detenuti, i quali, una volta giunti in istituto, si sono resi protagonisti di condotte violente concretizzatesi con la messa a soqquadro di un intero reparto».

«Il Prap - riferiscono i sindacati - è riuscito ad allontanare i riottosi, in ossequio alle disposizioni impartite anche a livello centrale dal Dap.

Nella giornata odierna, purtroppo, si registrano ulteriori eventi critici: presso il reparto Roi sono state divelte ed incendiate ben tre camere detentive e solo grazie all’intervento del personale di Polizia Penitenziaria si è riusciti a ripristinare l’ordine e la sicurezza dell’istituto, anche con l’utilizzo dei dispositivi di protezione».

«La cronaca racconta di pezzi di ceramiche divelti e lanciati contro il personale operante, di un detenuto che ha incendiato la propria cella, del necessario utilizzo dell’idrante per riuscire a spegnere il fuoco appiccato, altri detenuti che ponevano in essere gesti di autolesionismo».

«Una due giorni di totale intensità che comporta il dover richiedere il dovuto allontanamento dei soggetti in altro istituto. La circolare diramata dal capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - sottolineano i sindacati - finalizzata a contenere la spirale di violenza nelle carceri, non sembra affatto risolutiva. In tale ottica, anche il trasferimento di soggetti violenti da un istituto ad un altro non sempre determina effetti sperati e risolutivi».

«La casa circondariale di Piacenza - attaccano - non sembra in condizioni di assicurare la complessa gestione di più circuiti, ragion per cui è doveroso richiedere che, in futuro, le assegnazioni di soggetti provenienti da altri istituti per motivi di ordine e sicurezza, avvengano tenendo in debita considerazione le attuali vicissitudini in cui versa la struttura piacentina. Impossibile che tutti i detenuti violenti vengano inviati presso la struttura piacentina che si deve far carico di tutto il distretto del Emilia Romagna e Marche».

«Una violenza folle e inaccettabile – commentano i segretari regionali Francesco Campobasso (Sappe) e Gennaro Narducci (Uspp) anche la mancanza di adeguati provvedimenti disciplinari e penali verso i detenuti che alterano l’ordine e la sicurezza interna, aggredendo e ferendo il personale di polizia penitenziaria, è un segnale estremamente negativo per la stessa tutela e incolumità fisica degli agenti. Si chiede, alla luce di quanto fin qui rappresentato, voler procedere con l’allontanamento urgente dei soggetti che si sono resi responsabili dei gravissimi episodi e che hanno comportato notevoli disagi alla struttura. Infine, un plauso a tutto il personale intervenuto e che ha assicurato il ripristino dell’ordine e della sicurezza e che meriterebbe una doverosa ed opportuna valutazione per una delle ricompense previste per gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria».