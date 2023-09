Centra un’auto in sosta e si allontana, rintracciato: aveva la patente ritirata

Centra un’auto in sosta e si allontana, ma viene rintracciato dai carabinieri. È accaduto nella tarda serata del 7 settembre in piazza Oliveti a Carpaneto, dove un cittadino ha visto un’auto andare a sbattere contro un altro veicolo in sosta, senza fermarsi e ha subito chiamato il 112, segnalando l’accaduto.

La pattuglia dei carabinieri di Lugagnano, giunta sul posto, ha verificato i danni all’auto parcheggiata e, dopo aver acquisito tutte le indicazioni del testimone, compreso il tipo d’auto e parte della targa, si è messa subito alla ricerca del veicolo. Dopo circa mezz’ora la pattuglia è riuscita a rintracciare e fermare l’auto lungo la strada provinciale n. 29. A bordo il proprietario, un 35enne di Carpaneto, sottoposto ad alcotest, che ha dato esito negativo. L’automobilista, però, è risultato essere alla guida senza patente, perché precedentemente ritirata.