Cerignale e Corte Brugnatella: sciolti i consigli comunali. Swich commissario straordinario per entrambi

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella con propri decreti in data 21 marzo 2022, adottati su proposta del Ministro dell’Interno, - si legge in una nota ufficiale della prefettura - ha sciolto i consigli comunali di Cerignale e Corte Brugnatella, nominando il viceprefetto Luigi Swich commissario straordinario per la provvisoria gestione di entrambi i Comuni fino all'insediamento degli organi elettivi. Al commissario sono conferiti i poteri spettanti ai consigli comunali, alla giunta ed al sindaco. Ciò avviene in seguito all’inchiesta della Procura di Piacenza sugli appalti pubblici in Valtrebbia, che aveva portato agli arresti, tra gli altri, anche dei sindaci Massimo Castelli e di Mauro Guarnieri. Swich resterà in carica fino al primo turno elettorale utile.