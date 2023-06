Cinque automobilisti positivi all’alcol test, 4 patenti ritirate e 2 denunciati

Il bilancio dei controlli della notte della Polizia di Stato. La Polizia Stradale di Piacenza sanziona diversi conducenti trovati alla guida in stato di ebbrezza da alcol. Continuano i servizi specifici da parte della Polizia di Stato di Piacenza tesi a contrastare i comportamenti di guida più pericolosi e spesso causa degli incidenti stradali più gravi. Anche questa notte lungo le strade adducenti i luoghi movida piacentina sono stati predisposti mirati servizi di controllo delle condizioni psicofisiche dei conducenti da parte della Polizia Stradale, per verificare l’eventuale alterazione derivante da abuso di alcol o uso di sostanze stupefacenti. Oltre alle normali pattuglie di vigilanza stradale, sono stati predisposti ulteriori 5 equipaggi, tutti dotati di apparecchiature speciali come etilometri e precursori, oltre ad un’autoambulanza con a bordo personale del comitato piacentino della Croce Rossa Italiana e un medico della Polizia di Stato incaricato della visita medica in loco dei conducenti con sospetta alterazione da assunzione di droghe.

Le pattuglie, dislocate nelle vicinanze dei luoghi di divertimento della città, nella notte tra venerdì e sabato hanno fermato e controllato 37 veicoli con altrettanti conducenti, dei quali ben 5 sono risultati positivi all’alcoltest, fra essi 2 neopatentati. Due automobilisti sono stati sorpresi alla guida con un tasso superiore a 0,8 g/l e uno con un tasso addirittura superiore a 1,5 g/l; per loro, oltre al ritiro della patente, è scattata la denuncia penale.

Al sorgere dell’alba, il bilancio complessivo è stato di 65 punti decurtati e 4 patenti ritirate nell’immediatezza, patenti che verranno sospese con provvedimento della Prefettura di Piacenza; un veicolo è stato posto sotto sequestro ai fini della confisca. Con il solo obiettivo comune di elevare gli standard di sicurezza stradale, i servizi mirati della Polizia Stradale, specialità della Polizia di Stato, proseguiranno per tutta la stagione estiva.