Colpito da una trave, operaio all'ospedale

Un uomo è rimasto ferito nel primo pomeriggio di mercoledì 14 giugno a causa di un infortunio sul lavoro avvenuto in una ditta nella zona di Le Mose lungo la Caorsana. Qui sono accorsi due mezzi del 118, l'automedica e un'ambulanza della Croce Bianca. Il dipendente è stato colpito lateralmente da una trave a causa di un cedimento verificatosi durante alcune operazioni di spostamento mediante una gru. Soccorso è stato poi portato all'ospedale ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile e di Levante e la Medicina del lavoro dell'Asl.