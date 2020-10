Compra monete d'argento su Facebook ma viene truffato, denunciato 31enne

Un 37enne, appassionato di numismatica, ha comprato alcune monete d’argento, che non gli sono state mai recapitate ed è stato così truffato di 200 euro. L’episodio è accaduto a Rottofreno dove il giovane, di origini straniere, si è presentato ai carabinieri della Stazione di San Nicolò dove ha raccontato la sua disavventura. Appassionato di numismatica, dopo aver visionato una inserzione pubblicitaria pubblicata su una pagina Facebook per la vendita di monete, ha commissionato ed effettuato il pagamento di 200 euro tramite una ricarica PostePay. Il truffatore accusato del raggiro, ricevuta la somma, non ha mai spedito le monete d’argento. I militari di San Nicolò infatti, dopo aver ricevuto la denuncia hanno avviato alcuni accertamenti riuscendo a risalire all’identità del malvivente. Si tratta di un operaio, 31enne, residente in provincia di Modena, già con precedenti penali. Il giovane è stato denunciato per truffa.

