Controlli Covid: in una settimana undici sanzioni

Proseguono le attività di prevenzione e controllo nell’ambito delle attività pianificate dal Comitato provinciale Ordine e Sicurezza pubblica. Nell’ultima settimana, dal 21 al 27 febbraio, le forze di polizia statali e locali hanno effettuato 302 servizi con l’impiego di 620 uomini. Nello stesso arco temporale, sono state controllate 3944 persone e 386 attività o esercizi commerciali. A seguito dei citati controlli sono state sanzionate 5 persone per mancanza del green pass in luogo con l’obbligo, 4 per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e 2 titolari di attività o esercizi commerciali.