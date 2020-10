Covid-19, stretta sui controlli anti-assembramento. In sette giorni verifiche su più di mille persone

Si è tenuta il 14 ottobre, una riunione del Comitato provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto Daniela Lupo. Durante l’incontro, i sindaci presenti hanno sottoscritto i patti per la sicurezza urbana finalizzati all’adozione di strategie comuni, nell’ambito dei rispettivi territori volte a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità con particolare riguardo alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria nonché tesi alla promozione del rispetto del decoro urbano.

Il Comitato provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, anche sulla scorta delle valutazioni tecniche espresse dai rappresentanti della Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato, ha espresso parere favorevole sui progetti presentati dai Comuni in merito all’installazione di sistemi di videosorveglianza sul proprio territorio nelle zone ritenute da “attenzionare”, presenti nei rispettivi Patti per la sicurezza urbana. La riunione è poi proseguita con le forze di Polizia e l’assessore alla Sicurezza Luca Zandonella per il comune di Piacenza.

Alla luce dell’adozione del DPCM del 13 ottobre nonché della crescita dei casi positivi accertati anche in questo territorio, il Comitato ha confermato i dispositivi già in atto improntati alla massima flessibilità per il controllo del territorio in particolare nelle zone a rischio assembramento. Specifica attenzione alle fermate e alle aree di accesso al trasporto pubblico locale nei pressi degli Istituti scolastici nelle ore mattutine ovvero in prossimità dei locali con spazi esterni aggregativi cui si rivolgono principalmente le fasce di popolazione più giovani nonché alle zone del centro cittadino in particolare in orari pomeridiani e serali, ai centri commerciali del territorio provinciale e alla stazione ferroviaria di Piacenza.

In aggiunta ai servizi pianificati, integrati con le pattuglie appiedate dei Carabinieri, del NAS e del Reparto Prevenzione e Crimine della Polizia di Stato, per incrementare le attività di prevenzione da parte delle Forze di Polizia, il Comitato provinciale Ordine e Sicurezza pubblica ha disposto di dedicare al monitoraggio e al controllo del territorio, nei fine settimana, ulteriori 4 pattuglie di cui tre dell’Arma dei carabinieri in provincia e una della Polizia di Stato nel capoluogo. L’Amministrazione comunale di Piacenza ha confermato l’operatività del presidio territoriale già previsto in via Capra e i servizi previsti al mattino nei pressi degli spazi esterni delle scuole primarie, garantendo, inoltre, con una pattuglia appiedata, il monitoraggio del centro storico o di altre aree ritenute sensibili.

Nell’occasione si è preso atto dei controlli Covid effettuati dalle forze di Polizia nei confronti dei singoli cittadini e degli esercizi commerciali che - nella settimana dal 5 al 12 ottobre - hanno portato a verificare 1061 persone e 44 attività o esercizi commerciali. Dall’inizio della fase 3, dal 3 giugno 2020 al 12 ottobre, sono state sottoposte a controlli 22987 persone e 2160 attività e esercizi commerciali: le sanzioni elevate sono state a carico di 468 persone per inosservanza della normativa anti-covid oltre a 5 sanzioni a carico di titolari di esercizi commerciali. Alla riunione hanno partecipato il questore Filippo Guglielmino, il colonnello Alfredo Beveroni dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza colonnello Daniele Sanapo e gli Amministratori locali dei comuni di Piacenza, Carpaneto piacentino, Cortemaggiore, Fiorenzuola d’Arda, San Pietro in Cerro, Vernasca, Ziano Piacentino nonché l’ing. De Bonis, rappresentante della Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato di Bologna.